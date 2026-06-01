Ребенок погиб в результате аварии с минивэном в Дагестане
В Ногайском районе Дагестана семилетний мальчик погиб после опрокидывания минивэна, еще несколько человек получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.
По предварительным данным, за рулем автомобиля Mercedes находился 50‑летний местный житель. Водитель не справился с управлением, из‑за чего машина съехала в кювет и перевернулась.
После аварии на место прибыли экстренные службы. Пострадавших оперативно доставили в больницу. Медицинская помощь потребовалась водителю, 39‑летней женщине и четырем несовершеннолетним пассажирам в возрасте от девяти до 16 лет.
Правоохранительные органы приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося. Кроме того, прокуратура Дагестана также организовала проверку по факту ДТП. Ведомство оценит, были ли соблюдены требования безопасности дорожного движения, и даст правовую оценку.
