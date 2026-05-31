Около десяти машин столкнулись на гоночной трассе в итальянской Монце
Этап GT World Challenge в итальянской Монце начался с массовой аварии. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Примерно с десяток гоночных машин получили повреждения уже на первых секундах заезда из‑за серии столкновений. Из 57 стартовавших автомобилей 23 пришлось сойти с дистанции.
Причиной инцидента стал маневр бельгийского гонщика Максима Мартина, выступавшего за рулем Mercedes. Пилот пересек белую линию, а затем резко вернулся на трассу, спровоцировав цепную реакцию столкновений. В итоге Мартин получил трехминутный штраф.
За полчаса до финиша произошла еще одна массовая авария с участием нескольких автомобилей. В ходе столкновения одна из машин перевернулась, но в обоих случаях ни один из гонщиков не получил серьезных травм.
