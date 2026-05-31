Один человек погиб при взрыве газового баллона в Москве
На стройплощадке, расположенной в Москве на Ленинградском проспекте, произошел взрыв газового баллона. В результате инцидента погиб один человек, сообщает источник РЕН ТВ.
По предварительным данным, ранения различной степени тяжести получили еще трое. У одного из пострадавших диагностированы ожоги — поражено 70% поверхности тела.
Очевидцы, опрошенные телеканалом, отметили, что в здании отсутствует газоснабжение. Это может указывать на то, что источником взрыва стал переносной газовый баллон, который специалисты использовали в ходе строительных работ.
На месте происшествия работают спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют обстоятельства случившегося и оказывают необходимую помощь пострадавшим. Подробности инцидента уточняются.
