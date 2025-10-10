На станции метро в Петербурге подрались четверо мужчин и две девушки
В историческом центре Санкт-Петербурга на платформе станции метро «Гостиный двор» произошла массовая драка. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.
Инцидент случился в ночь на четверг около полуночи. В полицию Центрального района поступило сообщение о конфликте на станции. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали компанию из шести человек — четверо мужчин и две девушки в возрасте от 25 до 42 лет. Все задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения.
При попытке задержания дебоширы оказали сопротивление, но полиция пресекла их действия и доставила всех в отдел. На нарушителей составлены протоколы по статье 20.1 КоАП РФ («мелкое хулиганство»), их поместили в спецприемник для дальнейшего разбирательства.
Читайте также: