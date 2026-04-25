Мужчину задержали после перевода 500 рублей в пользу ФБК*
В Железногорске (Красноярский край) сотрудник местного градообразующего предприятия стал фигурантом уголовного дела о финансировании экстремистской деятельности.
Как сообщает региональное управление Следственного комитета РФ, 42-летнего мужчину задержали за денежный перевод, сделанный в августе 2021 года. По данным следствия, обвиняемый перевел средства на счета организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории России.
В правоохранительных органе уточнили, что сумма перевода составила 500 рублей. В телеграм-каналах и ряде СМИ уточняется, что получателем средств значился ФБК*.
Возбудили уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
*Запрещенная в России экстремистская организация