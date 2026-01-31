В Таиланде второй раз за месяц бесследно исчез россиянин

31 января 2026, 13:46

Криптоинвестор из Петербурга пропал в Таиланде после поездки на мотоцикле

Фото: Istock/Three_k

В Таиланде ищут пропавшего криптоинвестора из Петербурга. Как сообщает Telegram-канал Baza, это второй случай исчезновения молодого петербуржца в Паттайе за месяц.