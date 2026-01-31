В Таиланде второй раз за месяц бесследно исчез россиянин
В Таиланде ищут пропавшего криптоинвестора из Петербурга. Как сообщает Telegram-канал Baza, это второй случай исчезновения молодого петербуржца в Паттайе за месяц.
24-летний Максим Гарбузов проживал в северной части Паттайи около двух с половиной лет. Молодой человек работал удалённо, практически ни с кем не общался и не завёл друзей в стране.
Вечером 24 декабря он уехал на синем мотоцикле, сделал покупку в торговом центре и пропал. Телефон мужчины не отвечает. Он перестал общаться с братом и платить за аренду. Полиция не фиксирует активности на его банковских счетах.
Ранее, в декабре, в Паттайе уже пропал другой молодой мужчина из Петербурга — Михаил Емельянов. Активисты, которые занимались его поисками, проверяли местные больницы и морги. Неопознанных иностранцев или людей без памяти там не обнаружили.
