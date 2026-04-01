Мужчину задержали за попытку обмена поддельной валюты в московском банке

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Москве задержали гражданина, который попытался обменять поддельные иностранные купюры. Инцидент произошёл в отделении банка на юго-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Находясь на патрулировании, росгвардейцы получили сигнал «тревога» с объекта по улице Пронской. На место сразу прибыла наряд. Менеджер финансовой организации рассказал правоохранителям о клиенте.

«Неизвестный мужчина пытался обменять фальшивые зарубежные банкноты в валютной кассе», — отметил представитель банка.

Сотрудники вневедомственной охраны оперативно задержали 20-летнего москвича. Его доставили в отдел полиции для проведения следственных действий.
Дарья Осипова

