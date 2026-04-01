Мужчину задержали за попытку обмена поддельной валюты в московском банке

01 апреля 2026, 11:24

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Москве задержали гражданина, который попытался обменять поддельные иностранные купюры. Инцидент произошёл в отделении банка на юго-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Находясь на патрулировании, росгвардейцы получили сигнал «тревога» с объекта по улице Пронской. На место сразу прибыла наряд. Менеджер финансовой организации рассказал правоохранителям о клиенте.





«Неизвестный мужчина пытался обменять фальшивые зарубежные банкноты в валютной кассе», — отметил представитель банка.