Мужчину задержали за попытку обмена поддельной валюты в московском банке
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Москве задержали гражданина, который попытался обменять поддельные иностранные купюры. Инцидент произошёл в отделении банка на юго-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Находясь на патрулировании, росгвардейцы получили сигнал «тревога» с объекта по улице Пронской. На место сразу прибыла наряд. Менеджер финансовой организации рассказал правоохранителям о клиенте.
«Неизвестный мужчина пытался обменять фальшивые зарубежные банкноты в валютной кассе», — отметил представитель банка.
Сотрудники вневедомственной охраны оперативно задержали 20-летнего москвича. Его доставили в отдел полиции для проведения следственных действий.