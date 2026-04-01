Одна из лучших учительниц страны села в тюрьму за множественные изнасилования школьника

01 апреля 2026, 06:14

В США финалистка конкурса «Учитель года — 2025» совратила школьника и получила 14 лет

Фото: iStock/Rawpixel

Финалистку конкурса «Учитель года — 2025» в США приговорили к 14 годам тюрьмы за совращение школьника. Об этом сообщает Fox News.





Согласно материалу, 45-летнюю Теру Джонсон-Шварц входила в число лучших педагогов штата Колорадо. Расследование по её делу началось в январе 2025 года, когда родители одного подростка обнаружили его переписку с учительницей. Стало ясно, что педагог встречалась с мальчиком в секрете.



Женщина покупала школьнику сигареты, давала свой вейп и неоднократно насиловала его. Когда об этом стало известно, её уволили и запретили контактировать с пострадавшим.



