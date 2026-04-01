Одна из лучших учительниц страны села в тюрьму за множественные изнасилования школьника
Финалистку конкурса «Учитель года — 2025» в США приговорили к 14 годам тюрьмы за совращение школьника. Об этом сообщает Fox News.
Согласно материалу, 45-летнюю Теру Джонсон-Шварц входила в число лучших педагогов штата Колорадо. Расследование по её делу началось в январе 2025 года, когда родители одного подростка обнаружили его переписку с учительницей. Стало ясно, что педагог встречалась с мальчиком в секрете.
Женщина покупала школьнику сигареты, давала свой вейп и неоднократно насиловала его. Когда об этом стало известно, её уволили и запретили контактировать с пострадавшим.
На Кипре умер один из известнейших в России воров в законе Батя
Однако вскоре камеры наблюдения зафиксировали, как подросток садится в машину Джонсон-Шварц. В феврале ей предъявили обвинения в похищении и вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность. Женщина сумела внести за себя залог в размере 8,1 миллиона рублей и вновь оказалась на свободе.
Летом родственники школьника снова обратились в полицию. Оказалось, что бывшая учительница продолжила попытки нового контакта. Следствие установило, что она провела с подростком две ночи, постоянно звонила и писала ему.
В марте Джонсон-Шварц признала вину и получила 14 лет тюрьмы. После освобождения её ждёт шесть лет надзора и внесение в список лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности.