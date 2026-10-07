Мужчину зарезали при попытке выяснить отношения с любовником жены

07 октября 2026, 11:46

Женщина попросила любовника убить мужа в Индии

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В индийском штате Махараштра 27-летний мужчина погиб после попытки выяснить отношения с любовником своей жены. Об этом сообщает News9Live.