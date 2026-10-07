Мужчину зарезали при попытке выяснить отношения с любовником жены
В индийском штате Махараштра 27-летний мужчина погиб после попытки выяснить отношения с любовником своей жены. Об этом сообщает News9Live.
Гаурав Рагде, работавший водителем моторикши в Нагпуре, в начале года женился на 29-летней Дипали. В августе мужчина узнал, что у супруги роман с Ришикешем Кходе. После ссоры женщина ушла из дома и стала жить отдельно.
20 августа Рагде сообщил отцу, что договорился о встрече с женой и ее любовником, чтобы попытаться разрешить конфликт. Однако на встречу Кходе и Дипали пришли не одни — их сопровождали несколько знакомых.
Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого Рагде получил ножевое ранение в грудь. Врачи не смогли спасти его жизнь.
По версии следствия, Дипали подговорила любовника и его приятелей напасть на мужа. После убийства женщина скрывалась от полиции, и ее задержали только 3 октября. На допросе фигурантка призналась, что именно она спровоцировала нападение. Остальных подозреваемых пока не взяли, они находятся в розыске.
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