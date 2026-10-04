Охранники ночного клуба в Индии раздели и избили посетительницу
В индийском Гувахати произошёл резонансный инцидент у клуба The Locals Cafe and Lounge в районе Ханапара. Как сообщает 3 октября издание India Today, вышибалы заведения раздели и избили посетительницу на глазах у других гостей.
В соцсетях распространилась запись, на которой видно, что пострадавшая лежит на полу без одежды, а две другие женщины наносят ей удары ногами. При этом рядом находятся мужчины.
По словам охранника, 2 октября ночью женщина пришла в клуб в компании двух мужчин и поссорилась с женщиной‑вышибалой. В ходе конфликта посетительница ударила сотрудницу бутылкой по голове — впоследствии пострадавшей наложили 13 швов из‑за травм лица. После этого другие охранники заступились за коллегу, раздев и избив нарушительницу.
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