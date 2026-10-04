Охранники ночного клуба в Индии раздели и избили посетительницу

04 октября 2026, 05:41

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В индийском Гувахати произошёл резонансный инцидент у клуба The Locals Cafe and Lounge в районе Ханапара. Как сообщает 3 октября издание India Today, вышибалы заведения раздели и избили посетительницу на глазах у других гостей.