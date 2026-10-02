Тела восьми старшеклассников обнаружили на пляже Дивеагар в Индии
Тела восьми старшеклассников обнаружили на пляже Дивеагар в индийском штате Махараштра. Об этом сообщила газета The Hindu.
Уточняется, что инцидент случился 1 октября. На пикник к побережью приехала группа из 48 человек: 25 юношей, 17 девушек и шесть преподавателей. Когда все расположились на месте отдыха, восемь несовершеннолетних зашли в воду — вскоре сильное течение унесло их в море.
К вечеру тела подростков нашли. Погибшие оказались студентами Winners Academy. Министр по вопросам управления стихийными бедствиями Гириш Махаджан поручил провести расследование по факту случившегося.
Полиции предстоит выяснить, соблюдались ли необходимые меры безопасности во время поездки. По предварительным сведениям, молодые люди, которые оказались в воде и трагически утонули, не умели плавать.
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