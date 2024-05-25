Мужчину зарезали в драке около бара в Химках

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Мужчину зарезали в ходе драки у бара в подмосковных Химках. Об этом сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на источник. Уточняется, что в конфликте участвовало около четырех-пяти человек.
«В ходе драки 38-летнего мужчину ударили ножом. Он скончался на месте», – сообщил источник РЕН-ТВ.
Нападавший скрылся с места драки, но его установили и задержали правоохранители. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Подробности происшествия устанавливаются.
Перед этим, 18 мая, в Норильске житель напал на экс-возлюбленную, а также на ее сына с ножом. Кроме того, он ранил еще двух людей. В результате трагедии женщина скончалась, а ее сын в больнице. Нападавший задержан.
Похожий инцидент произошел в одном из столичных ТЦ, где мужчина из ревности чуть не зарезал бывшую жену, ударив ее ножом в шею и в голову, а затем скрывшись.
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Никита Кротов