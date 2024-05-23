Россиянка заколола брата ножом

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В Ямало-Ненецком автономном округе 37-летняя женщина подозревается в убийстве 50-летнего брата. Об этом сообщили в СУ СК РФ по ЯНАО.
21 мая женщина пришла на встречу с родственниками. Во время семейного застолья она вспомнила старую обиду на брата. Взяла кухонный нож и нанесла ему не менее трех ударов. Он скончался на месте.
Полицейские задержали женщину, выяснилось, что ранее она уже привлекалась к ответственности за учиненную расправу над сожителем. Новое преступление она совершила в период условно-досрочного освобождения.
Ранее сообщалось, что Юрий Гриценко, убивший пять и ранивший 10 женщин, может оказаться на воле уже 14 июня. Известно об этом стало от источника в мордовской колонии, где мужчина отбывает срок. Там рассказали, что за 22 года он не изменился: пытался устроить бунт и бросался на других зэков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Полицейские задержали женщину, выяснилось, что ранее она уже привлекалась к ответственности за учиненную расправу над сожителем. Новое преступление она совершила в период условно-досрочного освобождения.
Ранее сообщалось, что Юрий Гриценко, убивший пять и ранивший 10 женщин, может оказаться на воле уже 14 июня. Известно об этом стало от источника в мордовской колонии, где мужчина отбывает срок. Там рассказали, что за 22 года он не изменился: пытался устроить бунт и бросался на других зэков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова