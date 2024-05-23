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Россиянка заколола брата ножом

На Ямале россиянка заколола брата на встрече родственников из-за старых обид
23 мая 2024, 08:31
Фото: istock / zoka74

Фото: istock / zoka74

В Ямало-Ненецком автономном округе 37-летняя женщина подозревается в убийстве 50-летнего брата. Об этом сообщили в СУ СК РФ по ЯНАО.
21 мая женщина пришла на встречу с родственниками. Во время семейного застолья она вспомнила старую обиду на брата. Взяла кухонный нож и нанесла ему не менее трех ударов. Он скончался на месте.

Полицейские задержали женщину, выяснилось, что ранее она уже привлекалась к ответственности за учиненную расправу над сожителем. Новое преступление она совершила в период условно-досрочного освобождения.



Ранее сообщалось, что Юрий Гриценко, убивший пять и ранивший 10 женщин, может оказаться на воле уже 14 июня. Известно об этом стало от источника в мордовской колонии, где мужчина отбывает срок. Там рассказали, что за 22 года он не изменился: пытался устроить бунт и бросался на других зэков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#преступление
#нож
#женщина
#полицейские
#мужчина
МВД выплатит семье убитой 23-летней россиянки компенсацию за халатность
МВД выплатит семье убитой 23-летней россиянки 700 тысяч рублей за халатность
23 мая 2024, 08:13

Фото: iStock/Oleg Elkov

Заводский районный суд Кемерово обязал МВД выплатить семье убитой 23-летней Веры Пехтелевой денежную компенсацию, размер которой составляет 700 тысяч рублей. Об этом информирует издание «Аргументы и факты».
Уточняется, что изначально семья погибшей требовала 7,5 миллионов рублей за халатность правоохранителей. В отношении сотрудников дежурной части городского управления МВД в Кемерове, которые проигнорировали звонок об убийстве Веры Пехтелевой, было возбуждено уголовное дело.

Напомним, трагедия произошла в 2020 году. 23-летнюю Веру Пехтелеву убил ее экс-бойфренд Владислав Канюс, когда она пришла к нему забрать вещи. Он нанес девушке 56 телесных ранений, после чего задушил ее шнуром от утюга. Процесс пыток длился 3,5 часа. Соседи неоднократно вызывали полицейских, но на вызов никто не приехал. Затем они своими силами вскрыли дверь, однако Пехтелева к тому моменту была уже мертва.

Преступника приговорили к семнадцати годам тюремного заключения в колонии строгого режима.

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#мвд
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Лапали и били электрошокером: В Красногорске двое подростков издевались над девочкой
В Подмосковье двое подростков раздели и избили электрошокером школьницу
23 мая 2024, 08:09

Фото: iStock/Boyloso

В подмосковном Красногорске двое подростков издевались над 13-летней школьницей в салоне автомобиля, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, вечером 21 мая 13-летняя жительница Красногорска сказала матери, что пойдёт гулять с собакой. На самом же деле девочка ушла гулять в компанию с парнями постарше.

Спустя некоторое время все знакомые школьницы разошлись, и она осталась одна с двумя парнями 15 и 16 лет в салоне автомобиля ВАЗ-2107. Подростки начали агрессивно приставать к девочке «целовать её и жёстко лапать под одеждой». Школьница стала сопротивляться, после чего её начали бить электрошокером.

Всё это время девочку искали мама и старшая сестра. К счастью, им удалось заметить во дворе странную «семёрку». С боем они вытащили из машины раздетую и заплаканную школьницу.

Подростки попытались скрыться на автомобиле, однако, вскоре полиции удалось задержать их.

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#красногорск
#насилие
#подростки
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В центре Белгорода прогремели десятки взрывов
В Белгороде на фоне тревоги прогремела серия из двух десятков взрывов
23 мая 2024, 06:35

Фото: istock / dzika_mrowka

В центре Белгорода прозвучала серия взрывов. Сейчас в городе звучит сигнал ракетной опасности. Об этом сообщает РИА Новости.
В центре Белгорода, около Соборной площади, была слышна канонада из нескольких десятков взрывов на фоне предупреждения о ракетной опасности и повторно включённой сирены.

За 15 минут до этого, в Белгороде также звучала сирена, на фоне которой также была слышна серия взрывов.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти Киева устроили в оккупированном ими городе Херсоне террор.

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#новости
#белгородская область
#взрыв
#обстрел
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В редакцию журнала «Компания» в Москве нагрянули силовики
РБК: В редакции журнала «Компания» в Москве прошли следственные действия
22 мая 2024, 23:36

Фото: istock / artolympic

В Москве в редакцию делового журнала «Компания» пришли правоохранительные органы с обысками. Об этом стало известно РБК от осведомленного источника.
Следственные действия могут быть связаны с расследованием вымогательства у топ-менеджеров «Ростеха», уточняет информагентство. По данным РБК, правоохранители могли узнать негативные факты, расследуя дело Telegram-канала «Адские бабки» о вымогательстве у госкорпорации.

Как сообщает РЕН ТВ, в доме, где проводят следственные действия, якобы находится одна из квартир экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова, находящегося под арестом по делу о взятке.

Деловой журнал «Компания» издается с 1997 года.

Ранее экс-полковник Михаил Тимошенко указал на нестыковку в деле генерала Ивана Попова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки задержали в Москве

Россиянину дали 17 лет колонии за госизмену и три диверсии

В Подмосковье глухой мужчина погиб из-за глухой сожительницы, не пустившей его домой
#дело
#журнал
#новости
#обыски
#полиция
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Подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки задержали в Москве
Надругавшийся над 11-летней девочкой москвич задержан
22 мая 2024, 22:49

Фото: iStock/BrianAJackson

В столице поймали мужчину, которого подозревают в изнасиловании 11-летней девочки.
По данным управления СК РФ по региону, все случилось на Саянской улице.

По одной из версий, мужчина проходил мимо одного из домов и заметил ребенка, с которым был знаком. После этого злоумышленник изнасиловал девочку.

Его оперативно задержали. В отношении подсудимого возбуждено уголовное дело. Правоохранителям предстоит выяснить, причастен ли он к другим подобным преступлениям. Расследование продолжается.

Ранее в Карелии мужчина получил срок 15 лет после того, как изнасиловал трехлетнюю девочку, которая была дочерью его девушки.

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#москва
#суд
#задержание
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Россиянину дали 17 лет колонии за госизмену и три диверсии
В Орле мужчина получил 17 лет колонии за госизмену и три диверсии
22 мая 2024, 19:36

Фото: iStock/OlFedv

Орловский областной суд приговорил жителя к 17 годам тюрьмы за совершение трех диверсий на железной дороге, пишет «Лента.ру».
По данным пресс-службы прокуратуры региона, злоумышленника признали виновным по статьям о диверсии и государственной измене.

Мужчина будет отбывать первые четыре года в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также он выплатит штраф в размере 200 тысяч рублей.

Как сообщает суд, в июне прошлого года злоумышленник познакомился в интернете с действующим в интересах Украины диверсантом. По его заданию он совершил два поджога железнодорожных шкафов, а также орловского объекта связи.

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#орёл
#суд
#госизмена
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Порезавшего 22-летнюю девушку мужчину заключили под стражу
Заключен под стражу мужчина, порезавший 22-летнюю девушку в Москве
22 мая 2024, 19:10

Фото: iStock/undefined undefined

Мужчину, порезавшего 22-летнюю девушку, заключили под стражу.
Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Москве задержан 48-летний гражданин Афганистана, который изрезал ножом девушку возле автобусной остановки. Он набросился на 22-летнюю жертву сзади на Уральской улице в районе Гольяново. Затем иностранец скрылся.

Девушку экстренно отвезли в больницу. Пострадавшая учится в Московском социально педагогическом институте.

Ранее жители Ростовской области потребовали смертной казни для убийцы 9-летней девочки.

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#москва
#суд
#нож
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В Петербурге задержали двух граждан Камеруна с крупной партией наркотиков
22 мая 2024, 18:24

Фото: iStock/undefined undefined

В Санкт-Петербурге полицейские выявили и задержали двух уроженцев Камеруна, которые распространяли наркотики в регионе. Об этом пишет МВД Медиа.
«Криминальный тандем занимался сбытом различных видов запрещённых веществ. При этом старший участник группы отвечал за реализацию так называемых мастер-кладов и расфасовку зелья на мелкие дозы», — говорится в сообщении ведомства.
Далее наркотики распространял его сообщник.

В автомобиле у задержанных нашли почти два кг мефедрона. В квартире также обнаружили весы и материал для упаковки, средства связи и банковские карты.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения.

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#подмосковье
#полиция
#наркотики
#дело
#уголовное дело
#карты
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Жители Ростовской области требуют смертной казни для убийцы 9-летней девочки
22 мая 2024, 18:14

Фото: iStock/Pict Rider

На похоронах убитой под Ростовом-на-Дону девятилетней девочки люди потребовали вернуть смертную казнь и вынести соответствующий приговор убийце ребёнка.
Напомним, что 17 мая в Ростовской области водитель эвакуатора похитил девочку, возвращающуюся из школы домой. Он заманил её в машину и увёз в поле, где полицейские и обнаружили тело ребёнка спустя несколько часов.

В воскресенье 19 мая прошли похороны, на которых собралось свыше тысячи неравнодушных граждан. Один из местных жителей отметил, что после выхода на свободу многие преступники вновь берутся за старое, поэтому следует принять более кардинальные меры. В частности, он предложил возобновить смертную казнь, отмечает «Царьград».

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#смертная казнь
#убийство
#девочка
#ростовская область
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