Появились кадры раненой студентки, которую пьяный афганец ударил ножом в шею

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В Москве пьяный уроженец Афганистана напал на студентку на автобусной остановке и ударил её ножом в шею. Кадры публикует Telegram-канал «112».
48-летний гражданин Афганистана задержан по горячим следам. Мужчина в нетрезвом состоянии изрезал девушку возле автобусной остановки. Он набросился на 22-летнюю жертву сзади на Уральской улице в районе Гольяново сегодня днем. Затем иностранец скрылся.
Девушку экстренно госпитализировали, она находится в тяжёлом состоянии. За ее жизнь борются медики.
По предварительным данным, преступник выбрал свою жертву случайно, девушку ничего с нападавшим не связывает. Делом занимается Преображенская межрайонная прокуратура. Задержанного везут на допрос.
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Девушку экстренно госпитализировали, она находится в тяжёлом состоянии. За ее жизнь борются медики.
По предварительным данным, преступник выбрал свою жертву случайно, девушку ничего с нападавшим не связывает. Делом занимается Преображенская межрайонная прокуратура. Задержанного везут на допрос.
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Элина Позднякова