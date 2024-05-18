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Мужчина напал на сотрудника военкомата с ножом в городе Синельниково Днепропетровской области Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале сухопутных войск.
Отмечается, что в результате нападения украинский военный получил ножевое ранение руки. Согласно информации источника, нападавшего задержали. Против него возбуждено уголовное дело.
Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила в интервью для РИА Новости, что украинский народ не готов умирать за интересы президента Владимира Зеленского. По словам сенатора, вступивший 18 мая закон «об усилении мобилизации на Украине» лишь ускорил массовое бегство из страны.
Напомним, сегодня, 18 мая, вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления закона в силу обновить свои данные в военкомате.
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Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила в интервью для РИА Новости, что украинский народ не готов умирать за интересы президента Владимира Зеленского. По словам сенатора, вступивший 18 мая закон «об усилении мобилизации на Украине» лишь ускорил массовое бегство из страны.
Напомним, сегодня, 18 мая, вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления закона в силу обновить свои данные в военкомате.
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Екатерина Коршунова