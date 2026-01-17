Мужчину зарезали во время драки в Петербурге
В Невском районе Петербурга произошла драка со смертельным исходом. По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, подозреваемых в убийстве задержали.
Конфликт развернулся на Архивной улице. По свидетельствам очевидцев, в ходе ссоры один из участников нанёс оппоненту несколько ударов ножом. Пострадавший скончался до приезда медиков.
Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и задержали двух мужчин, которые могут быть причастны к убийству. В настоящий момент правоохранители ведут сбор улик и опрашивают свидетелей.
Как сообщила Волк, оба задержанных сейчас находятся под стражей. Ведётся следствие, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства произошедшего, включая мотивы преступления и точная последовательность событий.
