Достижения.рф

Мужчину зарезали во время драки в Петербурге

Фото: iStock/zoka74

В Невском районе Петербурга произошла драка со смертельным исходом. По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, подозреваемых в убийстве задержали.



Конфликт развернулся на Архивной улице. По свидетельствам очевидцев, в ходе ссоры один из участников нанёс оппоненту несколько ударов ножом. Пострадавший скончался до приезда медиков.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и задержали двух мужчин, которые могут быть причастны к убийству. В настоящий момент правоохранители ведут сбор улик и опрашивают свидетелей.

Как сообщила Волк, оба задержанных сейчас находятся под стражей. Ведётся следствие, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства произошедшего, включая мотивы преступления и точная последовательность событий.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0