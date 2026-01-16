Пьяные хоккеисты «Трактора» устроили дебош в челябинском ЖК
Автомобиль хоккеистов «Трактора» влетел в забор челябинскоого ЖК «Ньютон». Об этом Mash рассказал очевидец происшествия.
Главными действующими лицами стали Джош Ливо, Михаил Григоренко и Андрей Никонов. По сообщению местного жителя, спортсмены на белом BMW повредили въездные ворота жилого комплекса и скрылись.
По предварительным данным, автомобиль сначала дождался их открытия, после чего резко двинулся вперёд и врезался в ограду. Как утверждает свидетель, игроки находились в состоянии алкогольного опьянения.
Инцидент запечатлели камеры наблюдения. На кадрах видно, как машина сначала стоит у въезда, а затем совершает наезд на ворота.
Отметим, что в феврале прошлого года команду «Трактор» сняли с рейса, так как игроки слишком бурно праздновали победу над «Амуром» и повредили аварийный люк воздушного судна.
