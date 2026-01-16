Пьяные хоккеисты «Трактора» устроили дебош в челябинском ЖК

16 января 2026, 23:58

Mash: пьяные хоккеисты «Трактора» снесли забор в челябинском ЖК

Фото: iStock/conejota

Автомобиль хоккеистов «Трактора» влетел в забор челябинскоого ЖК «Ньютон». Об этом Mash рассказал очевидец происшествия.