Взрыв прогремел возле жилого дома в Москве: на месте лежат разорванные игрушки
Звук взрыва раздался возле дома на бульваре Матроса Железняка в Москве
Звук, похожий на взрыв, раздался сегодня вечером возле жилого дома на бульваре Матроса Железняка в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, местные жители услышали хлопок около 20:30 и почувствовали запах пороха. На улице они увидели разорванные детские игрушки, одна из которых была цела и вызвала подозрение.
В настоящее время территория оцеплена, для проверки на место выехали кинологи. Информации о пострадавших пока нет. Другие детали также уточняются.
Ранее сообщалось, что на втором этаже подземной парковки на Полярной улице в Москве взорвался автомобиль.
