Мужчину застрелили через дверной глазок входной двери в Подмосковье

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Неизвестный расправился с уроженцем Дагестана через дверной глазок в Реутове.
Об сообщает РЕН ТВ. Молодого человека нашла хозяйка квартиры. Она пустила его на время поиска съемного жилья.
Утро женщина ушла на работу, а вечером не смогла открыть дверь. Ей вскрыл квартиру мастер. В коридоре лежал ее знакомый с огнестрельным ранением плеча. В отверстии дверного глазка был заметен след от выстрела.
Хозяйка квартиры незамедлительно вызвала полицию. Сейчас силовики выясняют обстоятельства произошедшего и ищут стрелка.
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Утро женщина ушла на работу, а вечером не смогла открыть дверь. Ей вскрыл квартиру мастер. В коридоре лежал ее знакомый с огнестрельным ранением плеча. В отверстии дверного глазка был заметен след от выстрела.
Хозяйка квартиры незамедлительно вызвала полицию. Сейчас силовики выясняют обстоятельства произошедшего и ищут стрелка.
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Алёна Самарева