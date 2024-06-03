Пассажирка авиарейса «Победы» осталась без багажа и билетов из-за ошибки

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Пассажирка авиарейса «Победа» осталась без багажа и билетов из-за технической ошибки, пишут «Известия».
Ксения Шпак с ребенком летели из Чебоксар в Калининград с пересадкой в столице. После прибытия в конечный пункт женщина не смогла получить багаж. Выяснилось, что при посадке на самолет ее билет не отсканировали.
На выяснение обстоятельств случившегося по телефону клиентке понадобилось 1,5 тысячи рублей.
В результате авиакомпания решила вопросы и с багажом, и с обратным билетом, пишет издание.
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На выяснение обстоятельств случившегося по телефону клиентке понадобилось 1,5 тысячи рублей.
В результате авиакомпания решила вопросы и с багажом, и с обратным билетом, пишет издание.
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Алёна Самарева