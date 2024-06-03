Задержан один из террористов, напавших на Будённовск в 1995 году

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Правоохранители задержали одного из террористов, напавших на Будённовск в 1995 году, об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Следователями удалось обнаружить и задержать жителя столицы Хамзата Зоева. Уточняется, что он виновен в совершении особо тяжких преступлений.
Теракт в Будённовске считается одним из самых страшных в истории современной России. В результате нападения боевиков были убиты 129 человек, ещё 317 получили ранения разной степени тяжести. 1586 человек террористы забрали в заложники.
По информации СК, Зоева заключили под стражу. Расследование уголовного дела в отношении члена банды Басаева продолжается.
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«Так, 14 июня 1995 года, действуя в составе устойчивой вооруженной группы Басаева, Зоев, а также другие боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 160 человек, совершили нападение на организации и граждан города Буденновска в Ставропольском крае», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Теракт в Будённовске считается одним из самых страшных в истории современной России. В результате нападения боевиков были убиты 129 человек, ещё 317 получили ранения разной степени тяжести. 1586 человек террористы забрали в заложники.
По информации СК, Зоева заключили под стражу. Расследование уголовного дела в отношении члена банды Басаева продолжается.
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Евгения Парфентьева