При реставрации храма в Петербурге погиб диакон
Диакон храма Рождества Пресвятой Богородицы в Рыбацком (Санкт‑Петербург) Павел Молчанов погиб в результате несчастного случая. Об этом сообщили в официальном сообществе прихода во «ВКонтакте».
В публикации, размещённой вечером 8 января, говорится, что в 19:45 по московскому времени он скончался на 32-м году жизни. По данным «Российской газеты», трагедия произошла во время реставрационных работ в храме. Молчанов получил тяжёлые травмы, пациента доставили в больницу, однако спасти его не удалось.
Соболезнования в связи с кончиной священнослужителя выразили митрополит Санкт‑Петербургский и Ладожский Варсонофий, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, а также ректор Санкт‑Петербургской духовной академии, епископ Петергофский Силуан.
Перед этим сообщалось, что раненого БПЛА ВСУ суджанского священника транспортируют в госпиталь в Москве.
Читайте также: