При реставрации храма в Петербурге погиб диакон

11 января 2026, 17:12

Во время реставрации храма в Рыбацком погиб молодой диакон Павел Молчанов

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Диакон храма Рождества Пресвятой Богородицы в Рыбацком (Санкт‑Петербург) Павел Молчанов погиб в результате несчастного случая. Об этом сообщили в официальном сообществе прихода во «ВКонтакте».