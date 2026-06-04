Мужские останки нашли в заброшенном магазине

04 июня 2026, 19:58

Fox 5: останки мужчины обнаружили в американском заброшенном магазине

Фото: istockphoto/AlessandroPhoto

В заброшенном магазине в США обнаружили останки 43-летнего мужчины. Находку сделал рабочий, пришедший проверить здание на утечку воды, сообщает Fox 5.