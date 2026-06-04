Мужские останки нашли в заброшенном магазине
Fox 5: останки мужчины обнаружили в американском заброшенном магазине
В заброшенном магазине в США обнаружили останки 43-летнего мужчины. Находку сделал рабочий, пришедший проверить здание на утечку воды, сообщает Fox 5.
Погибшим оказался Джеймс Коннелл. По предварительным данным, его убили 9 или 10 мая.
В сокрытии преступления подозревают 34-летнего Мике Деанджело Гарнера — ему уже предъявили соответствующее обвинение. Обстоятельства гибели Коннелла и то, что произошло между мужчинами в магазине, пока не разглашаются.
Родные погибшего характеризуют его как невероятно умного, щедрого и сострадательного человека. Расследование продолжается.
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