Нашли останки пропавшего актера Netflix
В Канаде обнаружили тело 25-летнего актера Netflix Стюарта Маклина, который числился пропавшим без вести. Останки нашли в том же районе, где он проживал, сообщает CBC.
Молодого человека в последний раз видели 15 мая недалеко от его дома. Заявление о его исчезновении поступило в полицию 18 числа. Правоохранители рассматривают все возможные версии случившегося. Агент актера Джоди Каплан отметил, что Маклина «всегда будут помнить за доброту и чувство юмора».
Ранее, в возрасте 59 лет, скончался американский рэпер Роб Бейс (настоящее имя — Роберт Гиньярд). Музыкант, известный по хиту «It Takes Two», записанному в дуэте с диджеем DJ EZ Rock, ушел из жизни в кругу семьи после борьбы с онкологическим заболеванием.
Стоит отметить, что указанная композиция стала «культурным ориентиром». Она появлялась в нескольких картинах и использовалась другими знаменитостями.
