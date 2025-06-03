Музыкант Величковский подал в суд на гендиректора лейбла «Джем» за кражу хитов
Участник группы «Технология» Леонид Величковский подал иск против генерального директора издательства «Джем» Андрея Черкасова, требуя 25 миллионов рублей за незаконное использование своих музыкальных произведений. Об этом пишет Telegram-канал «Mash».
Величковский обвиняет Черкасова в том, что тот без его разрешения разместил в социальных сетях более 100 его хитов, включая мелодии, написанные для певицы Лады Дэнс и других популярных исполнителей.
Согласно информации, Величковский подписал договор с Черкасовым в 90-х годах, передав ему права на свои аудиозаписи с целью продвижения. Однако после этого музыкант уехал из страны и не следил за судьбой своих работ. Когда он вернулся к вопросу о своих фонограммах, то обнаружил, что они были опубликованы без его согласия.
Попытки мирного разрешения конфликта не увенчались успехом: Черкасов не признал претензий Величковского. В результате музыкант решил обратиться в суд с требованием запретить лейблу «Джем» использовать его фонограммы и взыскать компенсацию за нарушения договора.
Адвокат Величковского также отметил, что аналогичные жалобы подали и другие артисты, включая группу «Комиссар» и солистку «Миража» Наталью Гулькину.
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