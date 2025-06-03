Музыкант Величковский подал в суд на гендиректора лейбла «Джем» за кражу хитов

03 июня 2025, 09:54

Фото: iStock/utah778

Участник группы «Технология» Леонид Величковский подал иск против генерального директора издательства «Джем» Андрея Черкасова, требуя 25 миллионов рублей за незаконное использование своих музыкальных произведений. Об этом пишет Telegram-канал «‎Mash».