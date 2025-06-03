Музыкант Величковский подал в суд на гендиректора лейбла «Джем» за кражу хитов

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Участник группы «Технология» Леонид Величковский подал иск против генерального директора издательства «Джем» Андрея Черкасова, требуя 25 миллионов рублей за незаконное использование своих музыкальных произведений. Об этом пишет Telegram-канал «‎Mash».



Величковский обвиняет Черкасова в том, что тот без его разрешения разместил в социальных сетях более 100 его хитов, включая мелодии, написанные для певицы Лады Дэнс и других популярных исполнителей.

Согласно информации, Величковский подписал договор с Черкасовым в 90-х годах, передав ему права на свои аудиозаписи с целью продвижения. Однако после этого музыкант уехал из страны и не следил за судьбой своих работ. Когда он вернулся к вопросу о своих фонограммах, то обнаружил, что они были опубликованы без его согласия.

Попытки мирного разрешения конфликта не увенчались успехом: Черкасов не признал претензий Величковского. В результате музыкант решил обратиться в суд с требованием запретить лейблу «Джем» использовать его фонограммы и взыскать компенсацию за нарушения договора.

Адвокат Величковского также отметил, что аналогичные жалобы подали и другие артисты, включая группу «Комиссар» и солистку «Миража» Наталью Гулькину.

Дарья Осипова

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