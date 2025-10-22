Экс-банкир обвинил хоккеиста Радулова в мошенничестве на 20 млн долларов

22 октября 2025, 14:09

Александр Радулов (Фото: Instagram*/radulov22)

Нападающего ярославского «Локомотива» Александра Радулова обвинил в мошенничестве бывший председатель совета директоров «Транснационального банка» Сергей Кононов. По словам финансиста, спортсмен незаконно переписал на своего отца компанию, которой принадлежит здание в центре Москвы стоимостью более 20 млн долларов.





Как сообщает Telegram-канал Mash на спорте, история началась еще в середине 2010-х годов. Радулов, близко общавшийся с Кононовым, держал в «Транснациональном банке» вклад на сумму около 20 млн долларов под особые проценты. После того как в 2015 году у банка отозвали лицензию, хоккеист лишился своих денег и потребовал их вернуть. Не имея нужной суммы, Кононов передал Радулову фирму «Дисконт Центр XXI», владеющую домом на Арбате.



