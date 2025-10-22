Экс-банкир обвинил хоккеиста Радулова в мошенничестве на 20 млн долларов
Нападающего ярославского «Локомотива» Александра Радулова обвинил в мошенничестве бывший председатель совета директоров «Транснационального банка» Сергей Кононов. По словам финансиста, спортсмен незаконно переписал на своего отца компанию, которой принадлежит здание в центре Москвы стоимостью более 20 млн долларов.
Как сообщает Telegram-канал Mash на спорте, история началась еще в середине 2010-х годов. Радулов, близко общавшийся с Кононовым, держал в «Транснациональном банке» вклад на сумму около 20 млн долларов под особые проценты. После того как в 2015 году у банка отозвали лицензию, хоккеист лишился своих денег и потребовал их вернуть. Не имея нужной суммы, Кононов передал Радулову фирму «Дисконт Центр XXI», владеющую домом на Арбате.
В течение нескольких лет игрок получал доход от аренды помещений в здании, после чего в 2019 году переписал компанию на своего отца. Таким образом, дом полностью перешел под контроль семьи Радуловых. Сам Кононов, к тому моменту осужденный на 12 лет лишения свободы по делу о мошенничестве, заявил, что имущество должно вернуться ему после выплаты долга.
Теперь экс-банкир добивается возбуждения уголовного дела против хоккеиста. Его представители утверждают, что Радулов незаконно присвоил здание и не выполнил условия соглашения.
Адвокат спортсмена Тимофей Цаголов, в свою очередь, подчеркнул, что Радулов готов вернуть фирму, но только после получения всей суммы, которую ему пообещал Кононов. Как оказалось, бывший банкир признан банкротом и не имеет имущества в России.