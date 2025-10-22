На Кубани учителя приговорили к девяти годам колонии за насилие над ребенком
В Краснодарском крае бывшего педагога приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за сексуальное насилие над несовершеннолетним. Об этом сообщает «Лента.ру».
Следствием установлено, что осужденный работал педагогом-организатором в центре детско-юношеского туризма. 13 июля 2023 года во время похода в лес он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, надругался над одним из воспитанников, не достигшим 14-летнего возраста.
В ходе судебного разбирательства мужчина вину не признал. Приговор вступил в законную силу.
