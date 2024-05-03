Музыканта Николая Носкова увезли на скорой помощи с подозрением на пневмонию

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Музыканта Николая Носкова экстренно госпитализировали в столице с подозрением на пневмонию.
Об этом сообщает Mash. По данным Telegram-канала, 68-летнему заслуженному артисту РФ стало плохо сегодня. Он пожаловался на сильный кашель, жар, а также боли в груди.
Скорая медицинская помощь сразу забрала его в больницу. Сейчас Носков находится в состоянии средней степени тяжести. Как рассказал сам музыкант, недомогание появилось после посещения санатория.
Экс-вокалист группы «Парк Горького» отменил мини-тур по стране из-за болезни в ноябре 2023 года. В 2017 году у него случился инсульт, поэтому последние годы он вынужден ходить с костылём.
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Скорая медицинская помощь сразу забрала его в больницу. Сейчас Носков находится в состоянии средней степени тяжести. Как рассказал сам музыкант, недомогание появилось после посещения санатория.
Экс-вокалист группы «Парк Горького» отменил мини-тур по стране из-за болезни в ноябре 2023 года. В 2017 году у него случился инсульт, поэтому последние годы он вынужден ходить с костылём.
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Алёна Самарева