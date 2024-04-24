Ярмольника экстренно госпитализировали с гипертоническим кризом в Москве

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Ведущего Леонида Ярмольника и его супругу экстренно госпитализировали в Москве, пишет Mash.
По данным Telegram-канала, у него гипертонический криз, а у его жены — хроническая сердечная недостаточность. Несколько дней назад они жаловались на слабость и головную боль.
Так, у Оксаны Ярмольник повышалось давление до значений — 250. Ей несколько раз вызывали скорую помощь. У ведущего был сильный кашель и также повышалось давление, но не до таких значений.
Как пишет канал, сейчас супруги в медучреждении под наблюдением врачей. Однако сам ведущий заявляет, что с ним и его женой всё хорошо — он на репетиции, Оксана — в своих делах.
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Так, у Оксаны Ярмольник повышалось давление до значений — 250. Ей несколько раз вызывали скорую помощь. У ведущего был сильный кашель и также повышалось давление, но не до таких значений.
Как пишет канал, сейчас супруги в медучреждении под наблюдением врачей. Однако сам ведущий заявляет, что с ним и его женой всё хорошо — он на репетиции, Оксана — в своих делах.
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Алёна Самарева