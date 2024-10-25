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МВД: 13 млрд рублей похитили при создании российского планшета «Роснано»

25 октября 2024, 19:54
Фото: iStock/Ivan P

Фото: iStock/Ivan P

В Следственном департаменте МВД России продолжают проводить расследование уголовного дела о растрате свыше 13 миллиардов рублей, которые были выделены акционерным обществом «Роснано». Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что фигурантом дела является экс-гендиректор «Пластик Лоджик», которого подозревают в растрате в особо крупном размере, совершённой организованной группой с использованием служебного положения.

«Роснано» учредило компанию в 2010 году. Её целью было участие в реализации проекта по организации производства различных устройств, включая дисплеи, с применением технологий пластиковой электроники нового поколения.



Предварительно, по указанию экс-менеджеров «Роснано» перевело на счета «Пластик Лоджик» свыше 13 миллиардов рублей. Однако планы по возведению завода, созданию новых рабочих мест и выпуску готовой продукции так и не были реализованы.

Полученные средства злоумышленникам удалось вывести из страны, а сам экс-гендиректор «Пластик Лоджик» скрывался за рубежом в течение нескольких лет. В этом году он был задержан при въезде на территорию России.

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#пластик
«Окей» поддержит пострадавших во время поножовщины в Санкт-Петербурге
«Окей» окажет поддержку пострадавшим во время поножовщины в Санкт-Петербурге
25 октября 2024, 20:17

Фото: Риа Новости/ Наталья Селиверстова

Торговая сеть «Окей» прокомментировала поножовщину в гипермаркете Санкт-Петербурга.
Компания «Окей» опубликовала официальное заявление в связи с нападением Юрия Артемьева на покупателей гипермаркета.

«Мы выражаем благодарность нашим покупателям, персоналу и охране магазина за их самоотверженные действия по задержанию нападавшего. Отличившиеся сотрудники магазина и ЧОП будут поощрены», — отмечается в обращении.

​Сеть гипермаркетов также заявила о том, что ​свяжется со всеми потерпевшими и предложит им материальную поддержку для оплаты медицинских расходов и трат на психологическую помощь.

У мужчины, устроившего поножовщину, с собой было два кухонных ножа. ​По информации ​работников ​медицинской организации, Юрий Артемьев сейчас находится в состоянии ​острого психоза.

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Актриса «Женитьбы Бальзаминова» Татьяна Волкова скончалась
Умерла актриса фильма «Женитьба Бальзаминова» Татьяна Волкова
25 октября 2024, 19:57

Фото: iStock/ fergregory

В Пермском крае скончалась советская и российская актриса театра Татьяна Волкова. Артистке было 76 лет.
О смерти театрального деятеля стало известно от пресс-службы Чайковского государственного театра драмы и комедии.

Татьяна Волкова была признана заслуженной артистки Российской Федерации в 2004 году. С 1982 года она работала в Чайковском государственном театре драмы и комедии в Пермской области. Она занимала должность заведующей группой.

Актриса прославилась благодаря ролям в таких спектаклях, как «Женитьба Бальзаминова» (она играла роль свахи), «Сестры» и «Вишневый сад» А. Чехова, «Васса Железнова» М. Горького, «Ромео и Джульетта» У. Шекспира, «Мои надежды» А. Шатрова.

26 октября в 11:00 пройдёт прощание с артисткой Татьяной Волковой в ритуальном зале рядом с автовокзалом города Чайковский.

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Бензовоз и грузовик столкнулись на трассе под Тверью, вспыхнул сильный пожар
МЧС: в Тверской области столкнулись бензовоз и грузовик, вспыхнул пожар
25 октября 2024, 18:46

ДТП на трассе М-11 «Нева» (Фото: МЧС России)

В Тверской области на трассе М-11 «Нева» столкнулись и загорелись два грузовика. О произошедшем сообщает пресс-служба МЧС России в своём Telegram-канале.
Отмечается, что авария произошла на 272 километре трассы М-11 «Нева» в районе деревни Заболотье под Тверью. Бензовоз столкнулся с грузовиком, в результате чего вспыхнул сильный пожар. Движение в обе стороны перекрыто. Автомобилисты могут воспользоваться объездным путём по трассе М-10.

По предварительной версии, в результате ДТП пострадал один человек. Информация уточняется.

На месте происшествия работают 28 специалистов и семь единиц техники МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на трассе М-7 столкнулись и загорелись грузовик и Газель. В результате этой аварии никто не пострадал. Тогда были задействованы восемь специалистов МЧС и две единицы техники.

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#столкновение
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Напавший на покупателей гипермаркета в Санкт-Петербурге госпитализирован
Напавший на людей в петербургском «Окее» госпитализирован
25 октября 2024, 17:51

Фото: iStock/ sqback

Утром 25 октября 44-летний Юрий Артемьев напал на посетителей магазина «Окей» в Санкт-Петербурге. В результате пять человек госпитализировали. Самого нападавшего тоже доставили в больницу.
Юрий Артемьев проживает недалеко от гипермаркета, где сегодня он совершил преступление. Раньше он занимался фехтованием. Местные жители рассказали, что нападавший неоднократно покупал в этом магазине крепкие спиртные напитки, а также «искал у входа собутыльников». Ещё Юрий состоит в неком «чате поддержки украинцев», а на допросе полицейским признался, что ненавидит окружающих — это и подтолкнуло его на такой поступок, сообщает «SHOT».

После ареста нападавший говорил бессвязные вещи и утверждал, что «всё это произошло не из-за него». В момент происшествия Юрий Артемьев мог находиться под воздействием наркотических веществ, сообщает «RT».

Сейчас подозреваемый госпитализирован. Подробности его самочувствия не уточняются.

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Появились подробности поножовщины в петербургском «Окее»
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#происшествия
#санкт-петербург
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Избивший жену астраханец заявил, что врал друзьям о службе на СВО
25 октября 2024, 17:49

Фото: iStock/Dzurag

Задержанный за избиение жены житель Астраханской области заявил в полиции, что был в камуфляжной форме после рыбалки, а товарищам врал, что служит в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.
Отмечается, что мужчину, избившего супругу, задержали в одном из дворов населённого пункта Трусовского района области. Во время задержания он оказывал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. После его доставили в отделение.

В ходе допроса он рассказал, что избил жену во время бытовой ссоры. Был одет в камуфляжную форму, поскольку вернулся с рыбалки, но товарищам рассказывал, что якобы служит в зоне СВО.

Мужчина заявил, что раскаивается во всех своих поступках.

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Мужчину, перерезавшего горло туристке в Алжире задержали
Daily Mail: мужчину, перерезавшего горло туристке в Алжире задержали
25 октября 2024, 16:30

Фото: iStock/ Burlingham

11 октября мужчина совершил нападение на швейцарскую туристку в кафе Алжира. Спустя несколько дней убийцу арестовали.
Неизвестный напал на женщину в присутствии её детей и подруги в курортном городе Джанет. При покушении он выкрикивал фразы «Аллах велик» и «Да здравствует Палестина», сообщают источники «Daily Mail». Потом нападавший скрылся с места происшествия. Женщину в экстренном порядке доставили в больницу, где впоследствии она и скончалась.

Через несколько дней правоохранительные органы задержали подозреваемого. Иные подробности происшествия не раскрывались. Власти Алжира также попросили местных жителей не распространять информацию об убийстве в сети.

После случившегося сотрудники арестовали двоих мужчин, приехавших с севера Алжира. Они были одеты в наряды таурегов — кочевого народа из пустыни.

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Ущерб на миллиарды, дома и мотоцикл: имущество и задержание замминистра энергетики РФ Мочальникова
25 октября 2024, 16:16

Сергей Мочальников (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

24 октября стало известно о задержании действующего замминистра энергетики России Сергея Мочальникова по уголовному делу о мошенничестве при ликвидации убыточных шахт и разрезов в Кузбассе. В чем подозревают высокопоставленного чиновника, рассказывает «Радио 1».
Утром того же дня задержали бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского, предшественника Мочальникова, который занимал пост замминистра более 20 лет — до 2021 года. Мочальников на этот пост был назначен в 2022 году. Обоих подозревают в причастности к одному и тому же уголовному делу.

В чем подозревают Мочальникова


Сергей Мочальников проходит по тому же уголовному делу о мошенничестве при ликвидации убыточных шахт и разрезов в Кузбассе. После задержания силовики провели обыски в его доме, где обнаружили крупную сумму денег.

По данным МВД, действующий замминистра энергетики РФ девять лет занимался преступной деятельностью, связанной с угольными шахтами. В настоящее время его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

По предварительным данным, прямой ущерб по делу составляет 500 млн рублей, а косвенный — более 12 млрд руб. Фигурантами этого же уголовного дела являются четверо человек.

«Предварительно установлено, что в период с 2014 по 2023 год должностными лицами Минэнерго России с подконтрольными организациями заключен ряд контрактов, которые предусматривали выполнение подрядных работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов», — говорится в Telegram-канале МВД Медиа.

Уточняется, что по факту работы были произведены не в полном объеме


Мочальников признал вину


25 октября Никулинский суд Москвы отправил действующего замминистра энергетики Сергея Мочальникова под домашний арест до 24 декабря. По предварительным данным, он признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. При этом Яновский вину свою не признает. Его отправили в СИЗО.

Имущество и доход Мочальникова


В 2021 году Мочальников не мог похвастаться богатым имуществом и большим доходом, в отличие от своей супруги. По данным aif.ru, ему принадлежал мотоцикл MV Agusta Brutale 910. Стоимость такого транспорта б/у оценивается примерно в 500 тысяч рублей. Другой собственности у чиновника не было, а его годовой доход тогда составлял 7,2 млн рублей.

А вот супруга Мельникова была владелицей двух земельных участков и дома площадью 520 квадратных метров. При этом ее годовой доход оценивался в 42 миллиона рублей, что в шесть раз больше, чем у Мочальникова.

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Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве женщины-таксиста в Коркино
25 октября 2024, 16:04

Фото: iStock/Wavebreakmedia

Суд вынес приговор подозреваемому в убийстве женщины-таксиста в городе Коркино в Челябинской области. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.
Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 24 декабря 2024 года.

Напомним, что в среду в припаркованном автомобиле было найдено тело 40-летней женщины, занимавшейся частным извозом. Она скончалась от множественных ножевых ранений, нанесённых, предположительно, 17-летним цыганом, которого она подвозила в тот вечер.

На следующий день в городе вспыхнули народные волнения. Около 150 жителей вышли на улицы с требованием наказать виновных. Протестующие пришли к цыганскому дому, из которого в ответ на их крики раздались выстрелы. Следственный комитет сообщил о задержании 58-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на убийство двух людей. Он оказался главой местной цыганской диаспоры.

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#челябинск
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#следственный комитет
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#арест
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Ненавидел людей и помогал украинцам: кто устроил резню в ТЦ в Санкт-Петербурге, число жертв, видео
25 октября 2024, 15:45

Фото: iStock/GankaTt

В Санкт-Петербурге мужчина с ножом устроил нападение на посетителей гипермаркета «Окей», в результате чего несколько человек получили ранения. В настоящее время магазин закрыт, и на месте происшествия работают правоохранительные органы. О личности нападавшего и подробностях произошедшего расскажет «Радио 1».

Что известно о нападавшем


Как сообщает телеграм-канал Shot, нападавшего зовут Юрий, ему 44 года, и он проживает недалеко от гипермаркета. Посетители ранее замечали его в неадекватном состоянии, а 25 октября он пришел в магазин за крепким алкоголем. По предварительным данным, перед нападением мужчина мог употребить наркотики, а во время атаки кричал о ненависти к людям. Нападавший был вооружен двумя ножами.

Также известно, что подозреваемый увлекался фехтованием. В школе фехтования сообщили, что Юрий ушел из спорта около 10–15 лет назад. Но вспоминают мужчину как обычного, без опасных наклонностей. Кроме того, известно, что нападавший состоял в чатах помощи украинцам.

Нападавшего задержал один из покупателей. Мужчину с ножом смог остановить один из покупателей, который скрутил нападавшего. Вскоре на место происшествия по тревожной сигнализации прибыл полицейский экипаж и задержал агрессора.


Число пострадавших


По предварительным данным, в результате атаки в гипермаркете «Окей» в Санкт-Петербурге пострадали шесть человек. Один из них находится в тяжелом состоянии. По информации регионального управления СКР, с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы четыре человека.

В сети появилось видео с места нападения в Петербурге


В сети появилось видео с места нападения на покупателей гипермаркета в Санкт-Петербурге, которое опубликовало издание Baza. На кадрах видно, как один из работников магазина обращается к коллеге с просьбой принести аптечку, а затем пытается оказать первую помощь пострадавшему, лежащему на полу.

Очевидец рассказал о событиях в гипермаркете: мужчина, напавший с ножом на посетителей, сначала бросал в людей бутылки с шампанским, а затем взялся за нож. По его словам, клиенты в панике разбежались от агрессора, оставив свои покупки.

«Неадекват начал швыряться бутылками шампанского и вскоре схватился за нож. Мы все старались укрыться подальше», — рассказал очевидец.

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