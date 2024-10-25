МВД: 13 млрд рублей похитили при создании российского планшета «Роснано»

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В Следственном департаменте МВД России продолжают проводить расследование уголовного дела о растрате свыше 13 миллиардов рублей, которые были выделены акционерным обществом «Роснано». Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что фигурантом дела является экс-гендиректор «Пластик Лоджик», которого подозревают в растрате в особо крупном размере, совершённой организованной группой с использованием служебного положения.
«Роснано» учредило компанию в 2010 году. Её целью было участие в реализации проекта по организации производства различных устройств, включая дисплеи, с применением технологий пластиковой электроники нового поколения.
Предварительно, по указанию экс-менеджеров «Роснано» перевело на счета «Пластик Лоджик» свыше 13 миллиардов рублей. Однако планы по возведению завода, созданию новых рабочих мест и выпуску готовой продукции так и не были реализованы.
Полученные средства злоумышленникам удалось вывести из страны, а сам экс-гендиректор «Пластик Лоджик» скрывался за рубежом в течение нескольких лет. В этом году он был задержан при въезде на территорию России.
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«Роснано» учредило компанию в 2010 году. Её целью было участие в реализации проекта по организации производства различных устройств, включая дисплеи, с применением технологий пластиковой электроники нового поколения.
Предварительно, по указанию экс-менеджеров «Роснано» перевело на счета «Пластик Лоджик» свыше 13 миллиардов рублей. Однако планы по возведению завода, созданию новых рабочих мест и выпуску готовой продукции так и не были реализованы.
Полученные средства злоумышленникам удалось вывести из страны, а сам экс-гендиректор «Пластик Лоджик» скрывался за рубежом в течение нескольких лет. В этом году он был задержан при въезде на территорию России.
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Анастасия Чинкова