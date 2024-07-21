В Феодосии мать привела сына на пляж со связанными за спиной руками

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В Феодосии мать и сын пришли позагорать на черноморский пляж. Не было бы ничего необычного, но руки у ребёнка были связаны за спиной.
Об этом сообщает телеканал «Осторожно, новости». Руки ребёнка были связаны тряпкой, при этом ткань была затянута достаточно туго. Когда мать распустила узлы, а потом снова их затянула, можно было увидеть, что кожа на руках у мальчика красно-синего цвета. Создалось впечатление, что он явно привык к подобным манипуляциям.
По словам окружающих, мама и сын пробыли на пляже около полутора часов, и всё это время ребёнок вёл себя спокойно. При этом женщина наотрез отказалась обсуждать происходящее с обеспокоенными людьми, заявив, что она не нуждается в советах и сама лучше знает, «как надо воспитывать».
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Александр Бойцов