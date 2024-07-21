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В Феодосии мать привела сына на пляж со связанными за спиной руками

21 июля 2024, 16:06
Фото: istockphoto/possum1961

Фото: istockphoto/possum1961

В Феодосии мать и сын пришли позагорать на черноморский пляж. Не было бы ничего необычного, но руки у ребёнка были связаны за спиной.


Об этом сообщает телеканал «Осторожно, новости». Руки ребёнка были связаны тряпкой, при этом ткань была затянута достаточно туго. Когда мать распустила узлы, а потом снова их затянула, можно было увидеть, что кожа на руках у мальчика красно-синего цвета. Создалось впечатление, что он явно привык к подобным манипуляциям.

По словам окружающих, мама и сын пробыли на пляже около полутора часов, и всё это время ребёнок вёл себя спокойно. При этом женщина наотрез отказалась обсуждать происходящее с обеспокоенными людьми, заявив, что она не нуждается в советах и сама лучше знает, «как надо воспитывать».

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Эстонца задержали по подозрению в сексуальном насилии над девочкой в Ивангороде
21 июля 2024, 16:54

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В приграничном городе Ивангород Ленинградской области задержали 61-летнего эстонца по подозрению в сексуальном насилии над девочкой-подростком. Об этом сообщает 47news. Мужчина оказался приезжим из города Нарвы по ту сторону границы, говорится в сообщении.
По информации издания, заявление на эстонца написала 38-летняя мать школьницы, после чего правоохранители возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Сообщается, что у мужчины есть гражданство РФ, ранее он сожительствовал с мамой пострадавшей девочки в Ивангороде, сейчас с ним работают следователи.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии задержали заместителя начальника отдела процессуального контроля прокуратуры Григория Авакяна по подозрению в изнасиловании подчинённой. По словам девушки, руководитель подсыпал ей в напиток сильнодействующее вещество, а затем изнасиловал прямо в служебном кабинете.

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Майор ВСУ застрелил пограничника, с которым застал жену в отеле Тернополя
21 июля 2024, 16:32

Фото: iStock/Shutter2U

Сегодня ночью, 21 июля, в отеле Тернополя майор ВСУ застал свою жену с сержантом одного из пограничных отрядов и из ревности застрелил его. Об этом со ссылкой на местной издание «Тернополяне» сообщает РБК. Мужчина выстрелил в оппонента шесть раз, говорится в сообщении.
По данным издания, все произошло в три часа ночи на улице Степана Бандеры. Как отмечает портал «Главное», инцидент зафиксировали в гостинице Stella, майор расстрелял пограничника из служебного пистолета Glok-17. По информации издания «Цензор», погибшему было 25 лет.

Уточняется, что майора ВСУ собираются обвинить в умышленном убийстве и решают вопрос о его аресте на время следствия.

Ранее сообщалось, что житель Одессы со стрельбой смог отбиться от сотрудников ТЦК, которые хотели его задержать. Сотрудники украинского военкомата проверили мужчину по базе данных и увидели, что он — уклонист.

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#убийство
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В Киеве оборвался трос на тролей-аттракционе через Днепр
21 июля 2024, 15:57

Фото: istockphoto/Sergii Petruk

В Киеве оборвался трос тролей-аттракциона (канатной дороги) через Днепр. В момент обрыва троса на нём находился человек, который упал в воду.
Обрыв произошёл в тот момент, когда один из людей спускался по аттракциону. На кадрах, опубликованных телеканалом ТСН в своём телеграм-канале, видно, как несколько мужчин пытаются вытащить трос из воды. В конце концов сделать это удалось, но человека на нём не оказалось. Упавшего с аттракциона сейчас продолжают разыскивать водолазы.

Троллей — это стальной трос или веревка, натягивающиеся под уклоном, по которому скатываются на специальном подвесном устройстве (блоке). Именно такой аттракцион установлен над рекой Днепр в украинской столице, параллельно автомобильному мосту.

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#киев
#мост
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В подмосковном Звенигороде неизвестный кувалдой снёс голову бюста Сталина
21 июля 2024, 15:35

Фото: телеграм-канал «Осторожно, новости»

В подмосковном Звенигороде неизвестный мужчина повредил бюст Сталина и памятник Ленину. Инцидент произошёл 20 июня.
Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости». Мужчина в клетчатой рубашке с помощью кувалды снёс голову с бюста Вождя народов в парке на улице Советской. Кроме того, он сильно повредил памятник Ленину, находящийся в том же парке.

Бюст Сталину был установлен в Зеленограде на частные средства по инициативе активистов группы «Помним своих героев» летом 2023 года. Причём местные власти установку бюста не согласовали, однако сносить его не стали, пообещав перенести монумент в место, где будет создана «Аллея Славы».

Установка бюста с первого дня вызвала ожесточённые споры среди горожан. Многие требовали убрать памятник и не восхвалять «кровавого диктатора». В марте этого года в годовщину смерти Сталина, признанного, кстати, Британской академией самым сильным политиком XX века, его фамилию неизвестные шутники краской исправили на «Сралин».

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#новости
#звенигород
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Бывший министр спорта Дагестана Магомедов пытался совершить суицид в СИЗО
21 июля 2024, 15:06

Фото: istockphoto/Elmar Gubisch

Из российского следственного изолятора № 1 в Москве, известного как «Матросская тишина», был экстренно госпитализирован экс-мэр города Кизилюрт, бывший министр спорта Дагестана Магомед Магомедов. Предполагается, что он пытался покончить с собой.
Инцидент произошёл в ночь на субботу, 20 июля, в камере, где содержится обвиняемый, сообщает «МК». Он был обнаружен около трёх часов с характерными телесными повреждениями. Пострадавшего оперативно доставили в НИИ им. Склифосовского.

Магомедов был задержан в октябре 2023 года вместе с начальником управления физкультуры, спорта и подготовки резерва Минспорта республики Халитбегом Махачевым. Им предъявлены обвинения в растрате. Следователи считают, что преступления совершались в период с 2012 по 2021 год, в период, когда Магомедов занимал пост министра.

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Девочка получила сотрясение мозга от брошенного огурца в Подмосковье
21 июля 2024, 14:11

Фото: istockphoto/Svetlana Popova

Сотрясение мозга от брошенного соседкой огурца получила семилетняя девочка в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. Все произошло в Домодедово 18 июля, пострадавшего ребенка отправили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
«Соседка в деревне Шишкино бросила огурец, который попал девочке в голову. У ребенка выявили сотрясение мозга», — сообщил источник РЕН ТВ.

По факту происшествия правоохранители проводят проверку. Перед этим сообщалось о гибели трехлетнего ребенка в результате падения мангала в Красноярском крае.

Кроме того, сообщалось о гибели ребенка из-за упавшей на него плиты памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны.

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Shot: Украинка избила чужого ребенка в Москве из-за самоката
21 июля 2024, 13:16

Фото: istockphoto/stefanamer

Из-за самоката незнакомого ребенка избила украинка в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Все произошло, когда восьмилетний мальчик катался во дворе, а его бабушка была на лавочке. Как рассказал третьеклассник, он увидел на тротуаре женщину и хотел пропустить ее, но та схватила школьника, стала трясти, а потом ударила его в висок.
Бабушка отбила и защитила внука. Пенсионерка рассказала, что нападавшая преследовала их, а затем перестала. Злоумышленницу уже взяли полицейские. Ею оказалась некая Элина К., работающая в супермаркете кассиром, женщине 54 года. Правоохранители сейчас проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске подросток-инвалид хотел изнасиловать свою трехлетнюю сестру.

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#новости
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«Страна.ua»: Ночью в Киеве сожгли несколько автомобилей украинских военных
21 июля 2024, 12:58

Фото: istockphoto/AndrisBarbans

В ночь на 21 июля в Киеве неизвестные подожгли несколько машин, принадлежащих украинским военным. Два автомобиля сгорели на Троещине, ещё один — в Деснянском районе украинской столицы.
В последнее время украинцы стали часто поджигать машины, принадлежащие военнослужащим Вооружённых сил Украины, сообщает издание «Страна.ua». Люди принимают их за автомобили ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - прим. ред.). На военных микроавтобусах теперь часто можно увидеть прикреплённые таблички с надписью «Не ТЦК». Таким образом военнослужащие пытаются уберечь свои машины от сожжения или прокалывания колёс.

В Одессе 18 июля неизвестные подожгли два автомобиля, принадлежащих ВСУ. А накануне, 1 июля, ночью сгорели сразу пять украинских военных машин. 11 июля подобные инциденты произошли в трёх разных регионах Украины.

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«Думал, что это игра»: как мальчика с ДЦП нашли в болоте и в чем заподозрили убитых горем родителей
Труп мальчика с ДЦП нашли в болоте: как пропал, детали дела
21 июля 2024, 12:43

Фото: iStock/Nastco

Ребенка из Челябинской области обнаружили мертвым после нескольких дней поисков. 14-летний мальчик исчез после того, как поехал с родителями в лес. О том, что случилось с несовершеннолетним и на какую странную деталь обратили внимание пользователи Сети расскажет редакция «Радио 1».

Как пропал ребенок с ДЦП


Родители 14-летнего Арслана взяли его с собой в лес собирать грибы. Однако из-за того, что ребенок страдал ДЦП и испытывал сложности с передвижением, его оставили в автомобиле. В какой-то момент ребенок покинул авто и самостоятельно отправился вслед за родителями в лес.

После пропажи сына мать Арслана рассказывала порталу 74.RU о том, что прежде часто брала ребенка с собой на сбор грибов. Женщина пояснила, что из-за физических особенностей, ребенок быстро уставал и сам просился посидеть в автомобиле, поэтому и в этот раз было принято решение, чтобы ребенок подождал родителей в авто.

Как рос ребенок


Арслан был поздним ребенком. Мать родила его в 34 года. Из-за врожденного ДЦП мальчик учился на дому, иногда посещал дополнительно занятия. Из-за особенностей ребенка родители всегда просили его носить с собой бейджик, на котором указаны данные сына и его домашний адрес.

Женщина говорила, что Арслан был очень активным ребенком, с хорошей моторикой. Он любил бегать и играть, часто убегал от родителей, смеясь и провоцируя их на погоню.


Поиски ребенка завершились через десять дней



Фото: iStock/MarianVejcik

К поискам пропавшего мальчика присоединились волонтеры и неравнодушные жители области. Искали ребенка с использованием тепловизоров, служебных собак. Спустя десять дней тело Арслана было найдено в местном болоте.
Поиски затянулись и-за сложной проходимости местности. Густая растительность и вязкие болота заставляли поисковые группы возвращаться и идти другими маршрутами.

От места пропажи до места, где был найден ребёнок, чуть меньше километра. На теле погибшего обнаружены признаки утопления, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти.


На что обратили внимание в Сети


Новость о гибели ребенка потрясла не только жителей Челябинской области. Трагедию широко обсуждают в Сети. Одни выражают соболезнования убитым горем родителям, а другие призывают правоохранителей провести проверку в отношении семейства.

«Как он мог убежать, если с трудом ходил? Да ещё в трудно проходимую местность. Родителей надо более тщательно допросить», — пишут пользователи.

Вопросы также вызывает то, как ребенок, который после непродолжительных прогулок уставал, преодолел дистанцию в несколько сотен метров по практически непроходимым тропам.

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