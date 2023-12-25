МВД: Четыре человека погибли в ДТП под Ростовом

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В результате лобового столкновения двух автомобилей на трассе Ростов — Волгодонск погибли четыре человека. Ещё один участник ДТП получил травмы, пишут «Известия» со ссылкой на ГУ МВД по Ростовской области.
Причины трагического происшествия в настоящее время уточняются.
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