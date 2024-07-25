МВД Дагестана назвало фейком данные о забаррикадировавшихся в доме в Каспийске

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Данные о забаррикадировавшихся в многоквартирном доме в Каспийске людях не соответствует действительности. Об этом сообщила руководитель пресс-служба МВД Дагестана Гаяна Гариева в своём Telegram-канале.
Она подчеркнула, что сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-следственные мероприятия по нескольким адресам в городе. В результате выяснилось, что распространяемая в соцсетях информация является фейковой. Жителям ничто не угрожает, общественный порядок не нарушен. Силовики контролируют ситуацию.
Гариева добавила, что полицейские продолжают обход домов.
Ранее сообщалось, что в полицию поступили сообщения о возможном нахождении в одной из квартир в Каспийске самодельного взрывного устройства. В целях безопасности жильцы были экстренно эвакуированы.
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Гариева добавила, что полицейские продолжают обход домов.
Ранее сообщалось, что в полицию поступили сообщения о возможном нахождении в одной из квартир в Каспийске самодельного взрывного устройства. В целях безопасности жильцы были экстренно эвакуированы.
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Анастасия Чинкова