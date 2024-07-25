Яшков: СК РФ контролирует киллеров, получивших свободу после участия в СВО

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Следственный комитет РФ держит на контроле людей, осужденных за насильственные преступления и отпущенных на свободу после участия в СВО. Об этом в интервью «Фонтанке» рассказал глава первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Санкт-Петербургу Юрий Яшков.
Начальник отметил, что сейчас в городе можно встретить «знатных киллеров», но все они регулярно созваниваются с правоохранительными органами и обещают «не шалить».
По словам Яшкова, на сегодняшний день в северной столице зафиксировали мало преступлений, которые совершали такие участники СВО. За теми, кто может угрожать населению, следят сотрудники следственных органов.
Он также добавил, что один из бывших заключенных после возвращения из зоны СВО устроился на работу таксистом, после чего Яшков разослал его фотографию всем местным оперативникам.
Начальник подчеркнул, что в Санкт-Петербурге «хватает» отпущенных на свободу за участие в СВО, он лично знаком с двумя из них.
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По словам Яшкова, на сегодняшний день в северной столице зафиксировали мало преступлений, которые совершали такие участники СВО. За теми, кто может угрожать населению, следят сотрудники следственных органов.
Он также добавил, что один из бывших заключенных после возвращения из зоны СВО устроился на работу таксистом, после чего Яшков разослал его фотографию всем местным оперативникам.
«Честно говоря, страшно за клиентов. <...> Я не верю, что он исправился и что-то не совершит. Такой тип человека, склонный к насилию», — поделился представитель петербургского ГСУ СК.
Начальник подчеркнул, что в Санкт-Петербурге «хватает» отпущенных на свободу за участие в СВО, он лично знаком с двумя из них.
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