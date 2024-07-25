Яшков: СК РФ контролирует киллеров, получивших свободу после участия в СВО

Следственный комитет РФ держит на контроле людей, осужденных за насильственные преступления и отпущенных на свободу после участия в СВО. Об этом в интервью «Фонтанке» рассказал глава первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Санкт-Петербургу Юрий Яшков.