В Каспийске неизвестные забаррикадировались в квартире дома, жильцы эвакуированы

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В дагестанском городе Каспийске неизвестные забаррикадировались в квартире одного из домов на улице Алферова, всех жильцов эвакуировали экстренные службы. Об этом сообщает тг-канал SHOT.
Источник РИА Новости в силовых структурах подтвердил эвакуацию жителей, пояснив, что в городе проходят спецмероприятия. По информации ТАСС, жильцов вывели из-за обыска, так как поступило сообщение о заложенном в доме самодельном взрывном устройстве.
Официальных публичных комментариев от профильных ведомств пока не поступало.
Ранее глава республики Сергей Меликов сообщал, что большое количество жертв среди сотрудников правоохранительных органов при июньских терактах в Дагестане объясняется скрытностью и подлостью нападения. Он также раскритиковал «псевдо-экспертов», которые удивляются соотношением потерь – пять боевиков против почти 20 стражей порядка.
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Официальных публичных комментариев от профильных ведомств пока не поступало.
Ранее глава республики Сергей Меликов сообщал, что большое количество жертв среди сотрудников правоохранительных органов при июньских терактах в Дагестане объясняется скрытностью и подлостью нападения. Он также раскритиковал «псевдо-экспертов», которые удивляются соотношением потерь – пять боевиков против почти 20 стражей порядка.
«Во-первых, потому что это нападение было подлым, из-за угла, скрытным, в мирный день, и, собственно говоря, неожидаемым, потому что оно, по сути своей, варварское», – сказал Меликов.
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