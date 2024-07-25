В Каспийске задержали несколько человек после обысков и эвакуации в многоэтажке

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В дагестанском Каспийске задержали несколько человек после обысков и эвакуации в многоэтажке на улице Алферова. Об этом со ссылкой на источник в региональных силовых структурах сообщает ТАСС. Вместе с тем глава пресс-служба МВД Дагестана Гаяна Гариева опровергла сообщения о забаррикадировавшихся в одной из квартир людях.
«Сотрудниками правоохранительных органов в Каспийске по нескольким адресам проведены оперативно-следственные мероприятия. Распространяемая в социальных сетях информация о забаррикадировавшихся лицах не соответствует действительности. В настоящий момент мирным горожанам ничего не грозит, общественный порядок не нарушен. Ситуация под полным контролем силовиков Дагестана», — пояснила Гариева.По информации источника агентства, эвакуация и обыски на Алферова оказались обусловлены сообщением о нахождении в доме самодельного взрывного устройства. По итогам обысков силовики поймали несколько человек, точное число задержанных не указывается.
«Сработали на опережение», — многозначительно заявил собеседник ТАСС.
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