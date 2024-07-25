В Каспийске задержали несколько человек после обысков и эвакуации в многоэтажке

В дагестанском Каспийске задержали несколько человек после обысков и эвакуации в многоэтажке на улице Алферова. Об этом со ссылкой на источник в региональных силовых структурах сообщает ТАСС. Вместе с тем глава пресс-служба МВД Дагестана Гаяна Гариева опровергла сообщения о забаррикадировавшихся в одной из квартир людях.