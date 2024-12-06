МВД Грузии сообщило о тайнике с оружием в доме разыскиваемого экс-министра

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Во время обыска в доме бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили был найден тайник с огнестрельным оружием. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел страны.
Кезерашвили уже несколько лет находится в розыске, а в доме, где проходили обыски, живет брат его супруги — секретарь по связям с общественностью оппозиционной партии «Единое национальное движение» Дмитрий Чиковани. Уточняется, что в тайнике находилось как зарегистрированное, так и незарегистрированное огнестрельное оружие.
В МВД Грузии добавили, что силовики также нашли компьютерную технику и карты памяти.
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Екатерина Коршунова