В Оренбурге поймали мужчину, пытавшегося продать годовалого ребенка за 1,5 млн рублей

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В Оренбурге мужчина пытался продать ребенка и был пойман с поличным. Об этом проинформировали в СКР.
В пятницу, 6 декабря, 21-летний молодой человек предпринял попытку продажи малыша, родившегося в 2023 году. Он потребовал за него 1,5 млн рублей, однако завершить сделку в итоге не смог.
Злоумышленника задержали силовики. В скором времени его заключат под стражу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
В настоящее время ребенок находится в специализированном медучреждении, его здоровью и жизни ничего не угрожает. Кем ему приходится «продавец», не раскрывается.
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Злоумышленника задержали силовики. В скором времени его заключат под стражу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
В настоящее время ребенок находится в специализированном медучреждении, его здоровью и жизни ничего не угрожает. Кем ему приходится «продавец», не раскрывается.
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Екатерина Коршунова