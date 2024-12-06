В Кабардино-Балкарии нашли майнинг-ферму для добычи криптовалюты

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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Каббалкэнерго» совместно с правоохранителями обнаружили в Кабардино-Балкарии майнинг-ферму. Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что на обнаруженной ферме находилось 53 устройства для добычи криптовалюты. Согласно информации правоохранителей, объем похищенной электроэнергии превысил 380 тысяч киловатт-часов, а ущерб сетевому комплексу составил более миллиона рублей.
Энергетики пояснили, что деятельность злоумышленников становится причиной превышения максимально допустимой нагрузки на линии электропередачи и трансформаторные подстанции, в результате чего повышается риск возникновения технологических нарушений, пожаров на энергообъектах и угрозы для жизни.
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Екатерина Коршунова