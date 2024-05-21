Подозреваемым в убийстве семи человек под Херсоном предъявили обвинения

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Фигурантам дела об убийстве семи человек в селе Абрикосовка Херсонской области предъявили обвинения. Преступникам грозят сроки вплоть до пожизненного. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.
Расследованием дела занимается Главное военное следственное управление СК России.
Подозреваемым вменяют обвинения по 105-й статье УК РФ («Убийство»), 2 часть, пунктам «а», «ж», «и», «к», а также 167-й статье («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), часть 2.
Тело первой жертвы со следами ожогов и пулевых ранений было найдено утром 24 апреля в одном из сел Херсонской области. Спустя время число потерпевших от их действий выросло до семи человек, а все тела, по данным правоохранителей, были обнаружены в разных местах в Подо-Калиновке и Абрикосовке.
Фигуранты также сожгли два дома при помощи топлива и гранаты, пытались поджечь еще один, сообщал ранее собеседник издания.
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Подозреваемым вменяют обвинения по 105-й статье УК РФ («Убийство»), 2 часть, пунктам «а», «ж», «и», «к», а также 167-й статье («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), часть 2.
Тело первой жертвы со следами ожогов и пулевых ранений было найдено утром 24 апреля в одном из сел Херсонской области. Спустя время число потерпевших от их действий выросло до семи человек, а все тела, по данным правоохранителей, были обнаружены в разных местах в Подо-Калиновке и Абрикосовке.
Фигуранты также сожгли два дома при помощи топлива и гранаты, пытались поджечь еще один, сообщал ранее собеседник издания.
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Алина Юрчак