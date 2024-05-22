Стала известна история автомобиля, на котором террористы пытались сбежать из «Крокуса»

Фото: РИА Новости
Один из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Диловар Исломов задолжал ФССП около 5 тысяч рублей за нарушение правил управления автомобилем, об этом стало известно РИА Новости.
Как удалось выяснить агентству, 23 января 2024 года Исломов* получил штраф в размере 4890 рублей за управление автомобилем Renault Symbol в Тверской области. Именно на этом автомобиле Исломов* с сообщниками атаковал «Крокус Сити Холл» 22 марта. За рулём этого транспортного средства террористы пытались скрыться и попасть на Украину.
Уточняется, что исполнительное производство было заведено 18 апреля, то есть после теракта. Штраф не оплачен, говорится в базе данных ФССП. Согласно сервису Avtoface, из-за этого 22 апреля машина Renault Symbol попала под ограничения – запрет регистрационных действий.
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Евгения Парфентьева