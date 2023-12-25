МВД: Матери избитого на парковке Петербурга ветерана СВО начали угрожать

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Матери ветерана спецоперации, которого избили на парковке в Санкт-Петербурге, начали поступать угрозы, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По словам Волк, 22 декабря ветеран написал в полицию заявление, указав в нём, что его матери поступают угрозы в социальных сетях. По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, подчеркнула Волк.
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