МВД Медиа: В Кургане задержали женщину, залившую Вечный огонь водой

Фото: iStock/Paha_L
В Кургане полицейские задержали женщину, которая залила водой Вечный огонь на Аллее Славы. Об этом сообщает «МВД Медиа».
Инцидент у мемориала в честь победы в Великой Отечественной войне в Кургане произошёл 18 декабря. Отмечается, что злоумышленница во время совершения преступных действий попала на камеры видеонаблюдения.
После изучения записей камер, сотрудники правоохранительных органов совершили поквартирный обход домов в районе места происшествия. В результате рейда полиция задержала 55-летнюю местную жительницу.
В региональном СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела по п. 3 ст. 354.1 (осквернение символов воинской славы) УК РФ.
Читайте также:
Вандалы обезглавили лошадь на памятнике «Парад Победы» на Красной площади
Из России депортируют школьников, потушивших Вечный огонь в Санкт-Петербурге
В Петербурге задержали двух подростков, запенивших двери в квартиры военкоров
После изучения записей камер, сотрудники правоохранительных органов совершили поквартирный обход домов в районе места происшествия. В результате рейда полиция задержала 55-летнюю местную жительницу.
Читайте также:
Вандалы обезглавили лошадь на памятнике «Парад Победы» на Красной площади
Из России депортируют школьников, потушивших Вечный огонь в Санкт-Петербурге
В Петербурге задержали двух подростков, запенивших двери в квартиры военкоров
Диана Аванесян