В Петербурге задержали двух подростков, запенивших двери в квартиры военкоров

Фото: iStock/Rawf8
В Санкт-Петербурге задержали двоих подростков, которые запенили двери в квартиры военкомов, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее стало известно, что 17 декабря двери в квартиры военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина залили монтажной пеной.
Подвергшиеся нападению квартиры расположены в Приморском и Красносельском районах Санкт-Петербурга. В первом правонарушение было квалифицировано по уголовной статье об умышленной порче чужого имущества, а в Красносельском – по статье о хулиганстве.
По словам Волк, по подозрению в совершении преступления были задержаны двое несовершеннолетних. В настоящий момент в мотивах поступка подростков разбираются правоохранители.
Читайте также:
В Питере вандалы залили пеной двери в квартиры военкоров Стешина и Сапонькова
Хинштейн призвал возбудить уголовное дело за порчу квартир питерских военкоров
Врачи в Электростали достали 8-сантиметровый камень из мочевого пузыря женщины
Подвергшиеся нападению квартиры расположены в Приморском и Красносельском районах Санкт-Петербурга. В первом правонарушение было квалифицировано по уголовной статье об умышленной порче чужого имущества, а в Красносельском – по статье о хулиганстве.
Читайте также:
В Питере вандалы залили пеной двери в квартиры военкоров Стешина и Сапонькова
Хинштейн призвал возбудить уголовное дело за порчу квартир питерских военкоров
Врачи в Электростали достали 8-сантиметровый камень из мочевого пузыря женщины
Евгения Парфентьева