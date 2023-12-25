МВД: На мужчину, который устроил поножовщину в метро Москвы, завели дело

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В отношении мужчины, который устроил поножовщину в вагоне столичного метро, возбудили уголовное дело, об этом сообщает «МВД медиа».
По информации СМИ, 24 декабря около 15:00 пассажир поезда фиолетовой ветки московского метро ехал от станции «Китай-города» до «Пушкинской». Он находился в нетрезвом состоянии, когда у него завязался словесный конфликт с двумя другими пассажирами. В определённый момент он выхватил из кармана нож и ранил своего оппонента.
Отмечается, что пострадавшего мужчину осмотрели врачи, его жизни ничего не угрожает.
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«Отделом дознания УВД на Московском метрополитене в отношении 24-летнего жителя столицы, грубо нарушившего общественный порядок, возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сообщается на сайте официального СМИ ведомства.
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Евгения Парфентьева