МВД Новосибирска проверит инцидент с попыткой макнуть школьника головой в унитаз

14 ноября 2025, 13:01

Фото: iStock/lvdesign77

ГУ МВД России по Новосибирской области начало проверку по факту инцидента в школе №13 Коченёвского района, где третьеклассники толпой пытались макнуть семиклассника головой в унитаз.





По данным Om1 Новосибирск, ведомство заметило ролик в Сети и зарегистрировало его в установленном порядке. В ходе разбирательств полицейские опросили установили и опросили всех участников происшествия. При этом законный представитель подростка отказался писать заявление.





«По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — отметили в ведомстве.