МВД Новосибирска проверит инцидент с попыткой макнуть школьника головой в унитаз
ГУ МВД России по Новосибирской области начало проверку по факту инцидента в школе №13 Коченёвского района, где третьеклассники толпой пытались макнуть семиклассника головой в унитаз.
По данным Om1 Новосибирск, ведомство заметило ролик в Сети и зарегистрировало его в установленном порядке. В ходе разбирательств полицейские опросили установили и опросили всех участников происшествия. При этом законный представитель подростка отказался писать заявление.
«По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — отметили в ведомстве.
Напомним, группа третьеклассников школы № 13 посёлка Коченёво заподозрила ученика седьмого класса в краже в гардеробе. После чего дети предприняли попытку макнуть подростка головой в унитаз, однако их действия пресекла учитель.
При этом служебная проверка управления образования администрации Коченёвского района не подтвердила факты совершения противоправных действий в отношении ребёнка.