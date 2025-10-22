Приговор в Вене: подростки насиловали учительницу и сожгли её квартиру

22 октября 2025, 13:14

Школьники-садисты получили срок за насилие над учительницей

Фото: Istock / Sophonnawit Inkaew

Венский суд вынес приговор шестерым подросткам, чьё жестокое преступление вызвало широкий общественный резонанс в Австрии. Об этом сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.