Приговор в Вене: подростки насиловали учительницу и сожгли её квартиру
Венский суд вынес приговор шестерым подросткам, чьё жестокое преступление вызвало широкий общественный резонанс в Австрии. Об этом сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
В течение нескольких месяцев школьники в возрасте 14-16 лет систематически издевались и шантажировали свою 28-летнюю учительницу, а кульминацией их действий стал поджог её квартиры.
По данным суда, трагедия началась с попытки молодой преподавательницы установить доверительный контакт с учениками. В 2024 году она начала общаться с одним из бывших школьников через мессенджер, и их отношения переросли в интимные. Это стерло профессиональные границы, и её квартира в Вене превратилась в место для неформальных встреч подростков, где царила атмосфера вседозволенности.
Осознав страх женщины перед оглаской и потерей карьеры, подростки начали шантажировать её, используя личную информацию для манипуляций. Психологическое давление быстро переросло в физическое насилие — двое из них изнасиловали педагога. Многомесячный кошмар завершился поджогом её дома, после чего она, наконец, обратилась в полицию, находясь в состоянии тяжелой психологической травмы.
Суд признал всех шестерых подростков виновными, назначив наказания от 4 месяцев до 3,5 лет лишения свободы.
