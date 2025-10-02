Житель Новосибирска устроил «туалетную» месть соседям за замечания

02 октября 2025, 18:44

Новосибирец спрятал фекалии в потолочный светильник, чтобы насолить соседям

Фото: Istock / jokerpro

В Новосибирске мужчина необычным и крайне неприятным способом отомстил соседям, которые попросили его вести себя тише. Он поместил собственные фекалии в потолочный светильник в подъезде, рассчитывая, что источник зловония будет найден не сразу. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».