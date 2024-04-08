МВД обращается к водителям после нападения в Подмосковье

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Сотрудники правоохранительных органов просят водителей передать записи с видеорегистраторов после нападения на двух силовиков в Подмосковье, сообщили в МВД.
Как отметила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, правоохранителям нужны записи с участка дороги от Черноголовки до деревни Ботово и в обратном направлении 7 апреля с 14:39 по 15:30 по московскому времени.
Водителей, у которых есть такие записи, просят обращаться по телефону дежурной части МУ МВД России «Щелковское» 8-496-566-97-03 или 112.
Накануне неизвестные напали на полицейских при исполнении служебных обязанностей, которые проводили оперативные мероприятия по задержанию наркодилера в Подмосковье. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту нападения на полицейских.
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Водителей, у которых есть такие записи, просят обращаться по телефону дежурной части МУ МВД России «Щелковское» 8-496-566-97-03 или 112.
Накануне неизвестные напали на полицейских при исполнении служебных обязанностей, которые проводили оперативные мероприятия по задержанию наркодилера в Подмосковье. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту нападения на полицейских.
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Алёна Самарева