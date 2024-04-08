Подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье задержан

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На территории Тверской области задержали вероятного подозреваемого в нападении на правоохранителей в Подмосковье. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.
По данным издания, мужчину по имени Филипп Ж. задержали примерно в полночь в одном из домов в тверском микрорайоне Химинститут. Местонахождение злоумышленника определили с помощью поступившей на мотоцикл ориентировке.
Сейчас задержанный находится в отделе полиции, его проверяют на причастность к преступлению.
Нападение произошло в воскресенье 7 апреля. При попытке задержания наркосбытчик открыл стрельбу по подмосковным полицейским. Одного из сотрудников правоохранительных органов спасти не удалось, второй находится в реанимации. У погибшего остались две дочери.
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Сейчас задержанный находится в отделе полиции, его проверяют на причастность к преступлению.
Нападение произошло в воскресенье 7 апреля. При попытке задержания наркосбытчик открыл стрельбу по подмосковным полицейским. Одного из сотрудников правоохранительных органов спасти не удалось, второй находится в реанимации. У погибшего остались две дочери.
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Алина Юрчак